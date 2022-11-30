7 kilo 778 gram uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 778 gram esrar maddesi ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan, depolayan, kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon dahilinde şüpheli M.C.Ü.’nün (47) ikametinde yapılan aramalarda; 41 parça halinde 7 kilo 788 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.C.Ü., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı" iddiası ile adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.