7 kıtadan insan tek dil için bir arada

Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır, Kanada gibi birçok ülkeden Kocaeli’ye yerleşen yabancı uyruklu vatandaşlar, KO-MEK’te aldıkları kurslarla hem Türkçe öğreniyor, hem de farklı kültürlerle bir araya geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK), farklı kültür ve farklı dillerden çok sayıda kursiyeri bünyesinde bulunduruyor. Yabancılar için açılan Türkçe eğitim kurslarına katılan kursiyerler, Türkçe A1-A2 ile B1 seviyesi kurslarla kendilerini geliştirerek, günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme olanağına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK’in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 549 kişiye eğitim verildi. Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır, Suriye gibi 7 kıtadan çeşitli sebeplerden dolayı gelerek artık Kocaeli’de yaşayan yabancı kursiyerler, Türkçe öğrenmek için KO-MEK kurslarını tercih ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz verilen eğitimlere katılan yabancı kursiyerler, hem farklı kültürlerden kişilerle tanışıyor hem de kolay şekilde Türkçe öğrenmenin keyfini yaşıyor.

"Türkiye’de yaşayacağımız için Türkçe öğrenmeye karar verdik"

Eşi ile birlikte kursa katılan Erdem Enverova, "Yakın zamanda eşimle birlrikte Kırım’dan Türkiye’ye geldik. KOMEK’te Türkçe öğreniyorum. Bizim dilimiz ile Türkçe hem çok benziyor hem çok farklı. KOMEK’i çok sevdim. Türkiye’de yaşayacağımız için Türkçe öğrenmeye karar verdik" diye konuştu.

Kanada’dan Türkiye’ye taşınan aile Türkçe öğreniyor

Kanada’dan Kocaeli’ye taşınan anne-oğul Marah Abdulmale Al Hamadan ve Maatz Monib Khasrow, KO-MEK’te Türkçe öğreniyor. Online olarak İngilizce öğretmenliği yaptığını ifade eden oğul Maatz, "Arkadaşlarım sayesinde KO-MEK’i tanıdım. Online kayıt yaptırdıktan sonra hemen kurslara başladım. Her şey çok iyi ve ücretsiz şekilde eğitim alıyoruz. Evde annemle ve kız kardeşimle pratik yaparak daha çabuk öğrenebiliyorum" şeklinde konuştu.