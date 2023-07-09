7 mahalleyi bağlayan yol heyelan sebebiyle kapandı, ekipler seferber oldu
Sakarya'da etkisini gösteren sağanak sebebiyle Hendek ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Kapanan yolu açmak için ekipler çalışmalara başladı.
Sakarya’da etkisini gösteren sağanak sebebiyle Hendek ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Kapanan yolu açmak için ekipler çalışmalara başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Sakarya genelinde iki gündür sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana sebep oldu. Kadifekale, Güney, Dikmen, Aksu, Göksu, Yeniyayla, Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan Karadere mevkiindeki grup yolu heyelan sebebiyle kapandı. Dağlardan gelen çamur ve taş birikintilerinin yanı sıra yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri ise bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.