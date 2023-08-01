Memur ve memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlanmasını diledi. Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum.”