7'nci Komando Tugayı Kahramanmaraş'ta asayişi sağlamaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7'nci Komando Tugayının Kahramanmaraş'ta kentin güvenliğini sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

7'nci Komando Tugayı Kahramanmaraş'ta asayişi sağlamaya devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7’nci Komando Tugayının Kahramanmaraş’ta kentin güvenliğini sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sakarya’da konuşlu 7’nci Komando Tugayımız Kahramanmaraş’taki çadır kentin güvenliğini sağlamaya, vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor” denildi.