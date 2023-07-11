7'sinde de 70'inde de gazeteci

Balıkesirli duayen gazeteci Macit Ermiş’in ekmeği ile evine giderken çıkan yangını görünce, bakıp geçmeyerek çekim yapması, heyecanını kaybetmeyen gazeteci için ’7’sinde neyse 70’inde de odur’ dedirtti.

Bir elinde ekmeği bir elinde makinesi ile çekilen fotoğraf Balıkesir’de gündem oldu. Aynı habere gelen meslektaşı Abdullah Kantarcıoğlu tarafından çekilen fotoğraf, 65 yaşındaki duayen gazetecinin Enver Ören’in “Gazeteciliğin kolay tarafı yoktur. Gazetecilik heyecan ve hareket mesleğidir. Gazetecilik memurluk değildir. Bu meslekte, mesai ve gece-gündüz mefhumları düşünülemez. Bu meslek böyle düşünenleri bünyesinden atar” sözünün ne kadar doğru olduğunu gösterdi. O yaşına rağmen serbest muhabir olarak çalışan Ermiş’in heyecanını hala kaybetmediği, meslek sevgisinin 7’sinde de 70’inde de aynı olduğunu göstermesi, genç gazetecilere örnek olması bakımdan dikkat çekici oldu.