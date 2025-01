7 yaşındaki çocuğun boynu yandı, çenesi gövdesine yapıştı

TAKİP ET

Kamerun’da yaşayan 7 yaşındaki Jacques Franck Pharel Teme’nin hayatı, geçirdiği ev kazası sonrası alt üst oldu.7 yaşındaki çocuk, boynu gövdesine yapıştığı için kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Aile tedavi için Türkiye’nin yolunu tutarken minik Teme, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.

Evinde oyun oynarken kaza geçirerek feci şekilde yanan Kamerunlu Jacques Franck Pharel Teme(7) Medipo lSağlık Grubu’nda geçirdiği başarılı mikrocerrahi operasyonuyla yeniden sağlığına kavuştu. Yanık sebebiyle boyun bölgesinde ciddi hasar meydana gelen Teme, kafasını dahi kaldıramaz hale geldi. Küçük çocuğun yaşamını alt üst eden olayın ardından aile, Türkiye’nin yolunu tuttu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ve ekibinin titiz çalışmasıyla yeniden hareket edebilir durumda taburcu oldu.

“Başını yukarı kaldıramıyordu”

7 yaşındaki Jacques Franck Pharel Teme’ın, Kamerun’dan tedavi için Türkiye’ye geldiğini söyleyen Doç. Dr. Özkan, “Yanık kontraktürleri, yanık yarasının iyileşmesiyle hastanın hareketini bozan ve yaşam kalitesini etkileyen durumlardır. Özellikle boyun bölgesindeki kontraktür, hastanın başını boynundan kısaltarak çenesini gövdeye yapıştırmış ve başını yukarı kaldırmasını engellemişti. Ayrıca tükürük salgısının gövdesine akmasına sebep olan , hastanın konuşmasını engelleyen hatta göz kapaklarını aşağıya çeken güçlü bir kontraktör bantlarına sahipti” dedi.

Başarıyla gerçekleştirilen mikrocerrahi ameliyat

Ekip olarak hastayı başarılı bir mikrocerrahi ameliyatına aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Özkan, “Boynundaki tüm kötü yara izlerini ve kontraktür bantlarını çıkardıktan sonra, boynunun hareket genişliğini sağladık. Bu hareket genişliği sağlandıktan sonra, bacak bölgesinden incecik bir dokuyu damarla birlikte alarak mikroskop yardımıyla boyundaki damarlarla bağladık. Mikrocerrahi ameliyatlar sayesinde dolaşımı olan dokuyu transfer ederek, istediğimiz büyüklükteki açıklıkları kapatma şansı elde ettik” diye konuştu.

Yoğun bakım takibi ve başarılı iyileşme süreci

Boyun bölgesindeki büyük cerrahi girişimler sonrasında hastanın yaklaşık bir gün süreyle yoğun bakımda takibe alındığını dile getiren Doç. Dr. Özkan, “Boyun bölgesindeki ameliyat sırasında şah damarları ve diğer büyük damarlar doğrudan operasyon alanında yer alıyordu. Ameliyatı, deneyimli ve tecrübeli ekibimizle gerçekleştirdik. Özellikle alıcı sahanın hazırlanmasında ekibin diğer üyesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar’ın değerli katkıları oldu” dedi.

Gözle görülen iyileşme

Ameliyat sonrası hastanın boyun hareketlerinde gözle görülür bir rahatlama olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özkan, “Değişim hemenherkes tarafındanfark edildi. Çocuğun gözündeki aşağı doğru çekilme efekti geçti, ağız köşesi normal pozisyonuna geldi. Hastamız, önerilerimiz ve tavsiyelerimizle Kamerun’a gönderilecek. Bu tarz yanık kontraktürlerinin onarılmasında, basitten komplekse tüm rekonstrüktif yöntemler kullanılabilir. Mikrocerrahinin sağladığı geniş onarım yelpazesi sayesinde komplike vakalarda bile hastaların sağlığına kavuşmalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Saat başı takip edildi

Süreç hakkında bilgi veren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar, “Operasyon öncesinde, hastanın entübe edilmesinin zorluğunu göz önünde bulundurduk. Anestezi ekibiyle detaylı bir istişare gerçekleştirdik. Bu süreç, ekip olarak büyük bir dikkat ve özen gerektiren bir aşamaydı. Anestezi ekibimiz bu zorlu süreci başarılı bir şekilde yönetti. Yaklaşık 7 saat süren bir operasyonla, boyundaki kontraktür bantlarını açmayı başardık. Doç. Dr. Özkan, dokuyu sürekli takip etti. Ameliyat sonrasında hastamız 24 saat boyunca hastanede gözetim altında kaldı. Bu süreçte, nakledilen dokuyu saatlik olarak takip edildi. Doku, tıpkı kendi bebeğiniz gibi büyük bir özenle izlenmesi gereken bir yapıdır. Her an damar tıkanması olabilir, bu da ikinci bir operasyon gerektirebilir. Neyse ki, takiplerin başarılı geçmesiyle birlikte ilerleyen günlerde hastanın durumu stabil hale geldi” dedi.

“Şu an her şey yolunda”

Hastaneye geldiklerinde oğullarının hiç konuşamadığını belirten aile, “Konuşsa bile çok zor anlaşılıyordu, başını sağa sola döndüremiyordu. İlk başta çok zordu, ancak buraya gelip ameliyat olduktan sonra çok rahatladı. Her yere koşarak gidip gelebiliyor. Başta çocuğumun sağlığından dolayı oldukça endişeliydim ama Allah’a şükür şu an her şey yolunda” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Aile, Medipol’de aldıkları hizmetten çok memnun olduklarını ve bu süreçten oldukça fayda sağladıklarını ifade etti.