7 yaşındaki Muhammet Eymen'den depremzede çocuklara duygulandıran mektup

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler tırlarla gönderilirken, malzemelerinin içinden çıkan bir mektup yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında Tuzlalı vatandaşlar tek yürek oldu. Tuzla Belediyesi tarafından belirlenen toplama merkezlerine getirilen tonlarca yardım malzemesi, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda ayrıştırılarak tırlar vasıtasıyla deprem bölgesine gönderiliyor. Gelen yardım malzemelerinin içinden çıkan bir mektup yürekleri dağladı.

Tuzla’da yaşayan 7 yaşındaki Muhammet Eymen’in depremzede yaşıtlarına gönderdiği mektup ve hediyeler, 24 saat esasına göre gönüllü olarak çalışan Tuzlalılara duygu dolu anlar yaşattı. Muhammet Eymen, kendi evinde kullandığı 2 tane oyuncak ayıyı, “Ben İstanbul’dan Muhammet Eymen. 7 yaşındayım. Sizleri çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok geçmiş olsun. Kardeşim ile size 2 tane oyuncak yolluyorum” notuyla Gönül Elleri Çarşısı’na getirdi. Tuzlalı gönüllüler Muhammet Eymen’in hediyesini tıra yükleyerek deprem bölgesine gönderdi.

“Gözlerinizden öpüyorum çocuklar”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İlk geceden bu yana Tuzlalı gençlerin seferberliği takdire şayan. Yardım toplama merkezlerimizde gönüllü olarak gerçekten insanüstü bir çaba sergiliyorlar. Gözlerinizden öpüyorum çocuklar” dedi.