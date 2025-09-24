7 yaşındaki Yağmur hem baba hem de dayısına sigarayı bıraktırdı

Çanakkale’de sağlık elçisi olan 7 yaşındaki Yağmur Yıldız hem babasına hem de dayısına sigarayı bıraktırdı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde temel eğitim çağındaki çocuklara sağlık bilinci kazandırmayı amaçlayan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara öğretmenleri, UMKE ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, aile hekimleri eşliğinde kişisel bakım alışkanlıkları, sağlık bilinci öğretildi. Proje kapsamında eğitimlerini alan öğrencilerin her biri ‘Sağlık Elçisi’ seçildi. Çanakkale’de proje çerçevesinde ise toplam 800 öğrenci hem teorik hem de pratik eğitimler aldı. Bu proje çerçevesinde eğitim alan öğrencilerden biri olan Yağmur Yıldız ise hem babası Oğuz Yıldız (36) hem de dayısı Sacit Uslu’ya (33) sigarayı bıraktırdı. Dayısı Sacit Uslu da bu sigara bırakma sürecinde yeğeni Yağmur’dan büyük destek aldığını belirtti.

"Artık çok mutluyum çünkü artık hiç hasta olmayacaklar"

Babası ve dayısına sigarayı bıraktıran Yağmur Yıldız, o süreci böyle anlattı; "Babam, dayım ve dedem çok sigara içiyordu. Dedemin sigara içmekten ciğerleri hasta oldu. O yüzden öldü. Ben dayım ve babamı sigaralarını bırakmaları için ikna ettim. onlar da beni dinleyip bıraktılar. Ben o sigara paketlerinin üstündeki resimlerden çok korkuyordum, onları söyledim bırakmaları için. Babam Özge doktordan yardım aldı. Dayım da başka bir doktordan yardım aldı. Dedemin çok hasta olduğunu gördüm, çok üzüldüm. Bu yüzden dayım ve babama da sigara bırakmaları için çok ısrar ettim. Onlar da beni üzmeyip bıraktılar. Çok mutluyum çünkü hiç hasta olmayacaklar."

"Çocuklarınız için sigarayı bırakın yoksa çocuklarınız sizi gördüğünde üzülür ve dumandan rahatsız olur"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Çanakkale ziyaretinde de onunla görüştüğünü belirten Sağlık Elçisi Yıldız, "Sağlık Bakanı geldi onunla da görüştüm. Sağlık elçiliği görevimi yerine getirdiğimi ona da aktardım. Dayım ve babam sigara içerken çok duman geliyordu bana ve ondan da bırakmalarını istiyordum, nefes alamıyordum, çok rahatsız oluyordum. Burnumu tıkayıp başka bir yere gidiyordum. Babam ve dayım bundan dolayı beni kırmayarak sigarayı bıraktılar. Çok mutluyum hiç ciğerleri rahatsız olmayacak, beni de duman rahatsız etmeyecek. İlk önce çocuklara sesleniyorum çocuklar anne ve babanıza sigarayı bıraktırın. Büyüklere sesleniyorum çocuklarınız için sigarayı bırakın yoksa çocuklarınız sizi gördüğünde üzülür ve dumandan rahatsız olur" dedi.

"Hiç başlamamam gerekirdi"

Askerlik yaparken sigaraya başladığını aktaran Sacit Uslu, "Lise yıllarında sigara içiyordum ben askerde başladım ama çevremdeki arkadaşlarım içerdi. Onlarla birlikte ben de disipline giderdim. Ondan sonra askerde sigara içmediğim halde hani içtimalarda herkes bilir, her Türk genci bunu bilir, sigara içmeyenlerle, içenler ayrılmaz, askerde herkes birdir. Onlarla birlikte sabah sigara izmaritlerin toplardım ki o zamanlar bile çok tiksinirdim. Hani babam da yıllarca içti, ben babamdan bile yani kokusundan tiksiniyordum. Çok fazla aynı ortamda bulunmak istemezdim, sinir olurdum. Ben bu sigarayı içmiyorum ama cezasını herkesle birlikte çekiyorum deyip başladım. Tabi bu gençlikte yanlış bir düşünceydi, hiç başlamamam gerekirdi" diye konuştu.

"Sigaraya başladıktan sonra hayatımda çok değişiklikler oldu"

Sigaraya başladıktan sonra hayatında olumsuz değişikliklerin başladığını vurgulayan Uslu, "Sigaraya başladıktan sonra hayatımda çok değişiklikler oldu. O zamanlar spor yapıyordum, bir yerden sonra tıkanmaya başladım. Halı saha maçlarında hani maç bitsin diye dua ediyordum. Bu olayların üst üste geldi. Çeşitli dönemlerde tek başıma bırakmaya çalıştım ama olmadı. Dediğim gibi bu süreçte ailenin desteği çok önemli. Bana yeğenim Yağmur çok destekçi oldu. Artık sigarayı bırakmam konusunda resmen benle kavga etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Sigara Bırakma Polikliniği ile sigarayı hayatından tamamen çıkardı

Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğünde çalışan ablası Ebru Yıldız sayesinde Sigara Bırakma Polikliniğine gelen Uslu, sigara bırakma sürecini şöyle aktardı: "Bir gün ablam aradı, dedi ki Sağlık Bakanlığının Sigara Bırakma Polikliniği var, yurt dışından bir ilaç geldi, deneme amaçlı istersen bir de onu dene. Ben de deniyim dedim. Bir şey kaybetmem sonuçta ama işime yararsa kazanacağım bir gençliğim var, bir ömrüm var, bu düşünceyle gittim. Doktorumuz orada çok güzel yardımcı oldu, çok iyi ilgilendi. Çeşitli sorularla benim bağımlılık derecemi ölçtüler ona göre ilacın kullanma talimatlarıyla beraber ben ayrıldım oradan. İlacımı kullanmaya başladım zaten ilk beş gün içinde ben yavaş yavaş sigaraya karşı bir isteksiz olmaya başladım. 5 günün sonunda tamamen sildim ama ilaçlarımı kullanmaya devam ettim, bitirene kadar. Ondan sonra aklımda tamamen sildim."

Gerçekten herkese yeni bir hayat verdiler

Sağlık Bakanlığının sigara bırakmaya yönelik projesi sayesinde birçok kişiye yeni bir hayat verdirdiğini vurgulayan Uslu, "Benden feyz alarak alarak 2 tane iş arkadaşım vardı, onlar da çok sigara içiyordu, onlara söyledim bu yöntemi, onlar da gitti. Onlar da başardı. Biz başardıysak herkes başarabilir bunu ama bu süreçte dediğim gibi ailenin desteği çok önemli. Sağlık Bakanlığımızın bu projesine gerçekten çok minnettarım. Benim gibi bir çok gencin hatta orta yaşlının ve yaşlı kesimin de çok hayır duasını aldılar. Gerçekten herkese yeni bir hayat verdiler" şeklinde konuştu.