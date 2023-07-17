7 yıl önce yaralı halde iş yerinin önüne gelen sokak köpeği esnafın 'Dost'u oldu

Edirne’de 7 yıl önce iş merkezinin önüne gelen yavru ve yaralı köpeği tedavi ettirerek bakımını üstlenen Dişçi Cemal Özocak, ’Dost’ adını verdiği hayvanı sevgisiyle yaşama bağladı.

Cemal Özocak ile ’Dost’ arasında oluşan bağ zamanla çevredeki esnafın da ilgisini çekti. Bölgedeki esnafın da dostu haline gelen sokak köpeği, her gün dükkanların önüne gelerek karnını doyuruyor ve suyunu da içtikten sonra gölgelik alana sığınarak sıcak havalardan korunuyor.

Kavurucu sıcakların etkili olduğu bugünlerde sokak hayvanlarına sahip çıkan Edirneli esnaf, vatandaşlara bu konuda duyarlı olma çağrısı yaptı. Özellikle iş yerlerinin önüne koyulan su ve mama kaplarını tekmeleyen ve içine sigara izmariti atanlara seslenen esnaf, sokaktaki canlara karşı da özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Edirne’de 7 yıl önce yavru ve yaralı olarak çalıştığı iş merkezinin önüne gelen sokak köpeğini sahiplenerek tedavi ettiren Diş hekimi Cemal Özocak, ’Dost’ adını verdiği köpeğe o gün bugündür gözü gibi bakıyor.

Edirne’de Tahmis Çarşısı üzerindeki esnaflar insanlık ölmemiş dedirtti. Tahmis Çarşısı Göktepe İş Merkezi’nde iş yeri bulunan Cemal Özocak, yavru ve yaralı köpeği önce sahiplendi, sonra tedavisini yaptırdı. Şimdi ise ’Dost’ ile Özocak arasında oluşan bağ hayran bırakıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla gölgelik alanlara sığınan ’Dost’ bölgedeki diğer esnafın da ilgi odağı oldu. İş yerlerinin altındaki gölgelik alanlara sığınan ’Dost’ isimli köpeğe sahip çıkan esnaf, onun hem karnını doyuruyor, hem de dükkanın önüne koyduğu su kabı ile serinlemesini sağlıyor.

"Herkesin su koymasını beklemiyoruz ama en azından tekmelemesinler"

7 yıl önce yavru ve yaralı olarak pasajın önüne köpeği sahiplendiklerini, tedavi ettirdiklerini ve kısırlaştırdıklarını söyleyen Özocak, "O zamandır ona bakıyoruz karnını doyuruyoruz. Bizim yanımıza geliyor. Ona dost adını verdik. Aramızda çok güzel bir bağ var. Son zamanlarda bölgedeki diğer esnaf arkadaşlar da onunla ilgilenmeye başladı. Hele bu sıcak havalarda yemekten çok suya ihtiyacı oluyor. Su kaplarına su koymak lazım. Herkesin su koymasını beklemiyoruz ama en azından tekmelemesinler. Sigara izmaritlerini içine atmasınlar. Bu sıcakta insanların olduğu gibi sokak hayvanlarının da en çok suya ihtiyacı oluyor. Onları da düşünelim. Onlara karşı da vicdanımızı yanımızda taşıyalım ve onlara sahip çıkmaya çalışalım" ifadelerine yer verdi.

"İsmi gibi esnafın dostu oldu"

7 yaşındaki sokak köpeğinin esnafın sevdiği ve ismi gibi kendilerinin dostu olduğunu söyleyen bölge Esnafı Serpil Şinikçi, "Dost, başka bir sokakta duruyordu. Şimdi sıcakların etkisiyle Gölgeye kaçıyor. Başka bir abimiz onu sahiplenmişti. Beslenme ve bakımını yapıyordu. Şimdi bizim dükkanın önüne geliyor. Burada da dost adını verdiğimiz köpeğe biz yardımcı oluyoruz. Yemek ve su veriyoruz" dedi.

"Bu sıcaklarda hayvanların da suya ihtiyacı var"

Sıcak havanın insanları olduğu gibi sokakta yaşayan canları da etkilediğini belirten Şinikçi, "Esnaflar olarak çarşıdaki sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. Kapılarımızın önüne sokak hayvanları için su ve yiyecek koyuyoruz. Vatandaşlar da bunun hassasiyetine dikkat etsinler. Suların içine sigara atmasınlar, özen göstersinler. Bizler çok etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.