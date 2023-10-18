70 bin liralık telefonu tezgahtan el çabukluğuyla çaldı

İstanbul Bahçelievler’de bir telefoncuya müşteri gibi giren şahıs, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak el çabukluğuyla içinde 70 bin TL değerindeki telefonun bulunduğu kutuyu, elindeki boş kutuyla değiştirdi. Hırsız daha sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşırken, telefonun çalınma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Bahçelievler Yenibosna’da dün öğle saatlerinde bir telefoncuda meydana geldi. İddiaya göre dükkana müşteri gibi gelen hırsız, telefon almak istediğini belirterek tezgahın altındaki cihazlara baktı. Esnaf tezgahtaki cam bölümden bir telefon çıkarttı. Bu sırada telefonla konuşan hırsız, esnafın dikkatini dağıtmak için harekete geçti. Hiçbir şeyden haberi olmayan esnaf, hırsızın kendisine uzattığı telefondaki kişiyle konuşmaya başladı. Bu sırada fırsat kollayan hırsız, torbasından çıkardığı boş kutuyla, içinde 70 bin lira değerinde telefon olan kutuyu el çabukluğuyla değiştirdi. Telefonu çalan şahıs, ardından da hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Bir süre sonra soyulduğunu anlayan adam polis merkezine giderek hırsızdan şikayetçi oldu. Yaşanan telefon hırsızlığı dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.