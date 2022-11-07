70 metre sürüklenen kamyon beton merdivene çarptı: 1 ölü

Kocaeli’de kontrolden çıkarak 70 metre istinat duvarına sürtünen, sonrasında beton merdivene çarpan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat almaya giden Mustafa Topal idaresindeki 41 FJ 415 plakalı Fargo marka kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Yaklaşık 70 metre istinat duvarına sürtünen kamyon, daha sonra beton merdivenin ayağına çarptı. Feci kazada kamyon hurdaya döndü, sürücü Topal araç içinde sıkıştı. Kazaya şahit olan Mustafa Topal’ın kamyon şoförü arkadaşları, araçlarını durdurarak yardıma koştu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Mustafa Topal’ın arkadaşları olup biteni çaresizce izledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.