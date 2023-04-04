70. yıl dönümünde Dumlupınar Deniz Faciası şehitleri unutulmadı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dumlupınar Deniz Faciası’nın 70. yıldönümü çerçevesinde deniz şehitlerini andı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Dumlupınar Deniz Faciası’nın 70. yıldönümü çerçevesinde yayınladığı mesajında deniz şehitlerini rahmetle andı. Başkan Sezer yaptığı açıklamada, “Türk denizcilik tarihinin en trajik kazalarından biri yaşandığında takvimler 4 Nisan 1953’ü gösteriyordu. NATO tatbikatından Gölcük’e dönüşe geçen TCG Dumlupınar Denizaltısı, İsveç bandıralı bir gemiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı’nın derinliklerine gömüldü. 86 kişiden oluşan vatan kahramanı mürettebattan sadece 5 askerimiz gazi olarak kurtulurken, 81 askerimiz şehit oldu. Bu büyük faciadan geriye ise, telsizden yankılanan ve asla unutulmayacak olan ‘Vatan Sağ Olsun’ sözleri kaldı. Kahraman şehitlerimizi kazanın 70. yılında rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.