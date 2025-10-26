700 yıl sonra fetih Yıldırım'da canlandı

Yıldırım Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu, Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümü vesilesiyle "Beylikten cihan devletine" temasıyla açıldı.

Yıldırım Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu’nun açılış törenini Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Bu yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümü olması vesilesiyle sezonun teması "Beylikten cihan devletine" olarak belirlendi. Törenin yapıldığı kültür merkezi önünde dev plato kurularak Bursa’nın fetih günleri canlandırıldı. Sezonun açılış programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Programın sunuculuğunu İbrahim Sadri üstlenirken, Bursa’yı anlatan eşsiz şiirleri de dinleyicilerle buluşturdu. Ardından sahneyi dizi, sinema ve tiyatro gösterileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun devraldı. Uygun’un "Balaban Bey" isimli tek kişilik tiyatral gösterisi sanatseverlerden tam not aldı. Program müzisyen İrfan Gürdal’ın eşsiz türküleri seslendirmesiyle sona erdi.

"Yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, Bursa’nın fethini yeniden canlandıracağız"

2025-2026 Kültür Sanat Sezonu’nun açılış töreni öncesi konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu açılışında sizlerle beraber olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu yıl Bursa’nın fethinin 700’üncü yıl dönümü. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu vesileyle kültür sanat sezonumuzun mottosunu ’Beylikten cihan devletine’ olarak belirledik. Bugün burada kıymetli sanatçılarımızla birlikte o tarihi anları yaşatacağız, hemşehrilerimizle birlikte o ruhu yaşayacağız. Hem kültür merkezimizin içerisinde hem de dışında kurduğumuz platoyla birlikte o dönemin kültürünü yansıtmaya gayret ettik. Yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, programlarla inşallah Bursa’nın fethini yeniden canlandıracağız. Fethimiz, şanlı cumhuriyetimiz kutlu olsun. Ve ben kıymetli sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum. Bugün davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konsept ve içerik olarak çok zengin ve özel bir program"

Açılış töreninin dolu dolu geçeceğini belirten İbrahim Sadri ise, "Yıldırım Belediyesi’nin 2025-2026 kültür sezonu açılış programı için bu heyecan verici programı için bu akşam bir araya geldik. Hakikaten hem konsept olarak hem içerik olarak çok zengin ve özel bir program inşallah bu akşam Bursalı kıymetli sanatsever dostlarla buluşacak. Ben Yıldırım Belediyesi’ne bu önemli etkinliğe imza attıkları için ve bu kadar. Kapsamlı bir etkinliğe imza attıkları için de hem kendi adıma hem tüm sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bursa fethindeki önemli isim olan Balaban Bey’i Gürkan Uygun canlandırdı

Sezon için iyi dileklerini ileten Gürkan Uygun, "Bursa’nın fethinde önemli bir rol oynayan sur komutanlarından bir tanesi Balaban Bey’i oynayacağım. Yıldırım Belediyesi’ne ve Oktay Başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonunun yapımcısı olduğu için. Gerçekten de kültür sanat sezonunun beylikten cihan devletine gidecek kadar büyük bir süreç geçirmesini dilerim. Umarım kalıcı bir organizasyon olur ve gerçekten de kendimize dair hikayelerimizi Yıldırım Belediyesi’nin sahnelerinde gösterebiliriz" şeklinde konuştu.

"Görkemli ve heyecan verici bir program"

"Beylikten cihan devletine" temasının sezon için anlamlı olduğunu kaydeden İrfan Gürdal, "Yıldırım Belediyesi’ni ve başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Çok önemli bir tema ’beylikten cihan devleti’ne bu Türk milletinin aslında tarih boyunca mottosu diyebiliriz. Dolayısıyla görkemli ve heyecanlı bir program olacağını düşünüyorum. Tüm Bursalılara selamlar, saygılar" diye konuştu.