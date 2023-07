700 yıllık Osmanlı Köyü'ne devasa Orman Parkı

Bursa’nın sembollerinden 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık’ta Yıldırım Belediyesi tarafından 100 bin metrekare alanda şehre kazandırılan Orman Parkı törenle açıldı. Uludağ’ın eteklerindeki Orman Parkı Bursalıların nefes almasını sağlayacak. Yıldırım Belediyesi 5 yılda 3 milyon metrekare yeşil alanı Bursa’ya kazandırmayı hedefliyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin adıyla özdeşleşen ‘yeşil’ kimliğini Yıldırım’a yeniden kazandırmak için belirlediği ‘5 yılda 3 milyon metrekare yeşil alan’ vizyonu çerçevesinde önemli bir adım daha attı. Balaban Mesire Alanı ve Büyükşehir Belediyesi desteği ile ilçeye kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı’ndan sonra Cumalıkızık Orman Parkı da hizmete açıldı. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Davut Demir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Tarih ve doğa birlikteliğinin en nadide örneklerinden olan Cumalıkızık’ta hizmete açılan Orman Parkı 81 bin metrekaresi orman konseptine göre özel mera karışımı ile yeşillendirilen toplam 100 bin metrekarelik alana sahip. Cumalıkızık Orman Parkı’nda ayrıca 50’s i kamelya olmak üzere 250 adet piknik oturma alanı, 360 araçlık otopark, orman konseptine uygun oyun alanı, mescit, büfe gibi birimler yer alıyor.

Tarih doğa ile birleşiyor

1300’lü yıllarda kurulmasıyla Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cumalıkızık’a orman parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün burada, tarihi Cumalıkızık köyümüzde bulunmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu özel günde, hemşehrilerimize nefes alabilecekleri bir ortam sağlamak ve kentimizin yeşil kimliğine katkıda bulunmanın sevincini yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde, kentimizdeki yeşil alan miktarını kişi başına bir metrekare artırarak 660 bin metrekare aktif yeşil alan kazandırma sözü vermiştik. Yeni oluşturduğumuz 29 mahalle parkıyla birlikte 200 bin metrekare, tamamen yenilediğimiz 38 parkla birlikte 120 bin metrekare, Balaban mesire alanıyla bin metrekare, büyükşehir belediyemizin ilçemize kazandırdığı Vakıf Vera Kent Parkıyla 200 bin metrekare, Gökdere Millet Bahçesiyle 200 bin metrekare, devam eden 600 bin metrekarelik 75. Yıl Yiğitler Kent Parkı, 100 bin metrekarelik Değirmenönü Kent Parkı, Hünkar Korusu ve mahalle parklarıyla birlikte hedefimizi 660 bin metrekareden tam iki buçuk kat artırarak 1 milyon 500 bin metrekareye taşımanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ayrıca, imar planları, uygulamalar ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla sadece eski binaları yenilemekle kalmıyor, kentimize yeni bulvarlar, sosyal yaşam alanları ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi, dönüşüm projelerinde de gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Kenti dönüştürürken aynı zamanda gönüllerimizi inşa etmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Bu sayede, hemşehrilerimizin günlük yaşam konforunu yükseltiyor ve kentimizin geleceğini güçlü bir şekilde inşa ediyoruz. Cumalıkızık Orman Parkı, 50 kamelya, 250 piknik masası, 11 çeşmesi, 5 adet orman konseptine uygun çocuk oyun alanı, 10 minik kütüphanesi, 360 araçlık otoparkı ve hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak imkanlarıyla 100 bin metrekarelik bir alanda inşa edildi. Parkın yapım sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, müteahhit firmamızın değerli çalışanlarına ve bugün burada yanımızda olan siz değerli hemşehrilerime, kadın kooperatiflerimize ve protokol üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Vali Canbolat ateş yakılmaması konusunda uyardı

Yaz mevsiminde uygulanan park ve mesire alanlarında ateş yakma yasağını hatırlatan Bursa Valisi Yakup Canbolat, “1300’lü yılların başında kurulan Cumalıkızık Mahallemiz, Bursa için oldukça önemli bir bölgedir ve Bursa’nın başlıca turizm destinasyonlarından biridir. Bursa, Bursalı vatandaşlarımız için gerçekten bir cennet kent. Dinlenmek, ferahlamak ve gürültüden uzaklaşıp kafalarını dinlemek isteyen her vatandaşımızın gidebileceği birçok güzel yer bulunmaktadır. Şükürler olsun ki şehrimizde, yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde attığımız her adım bizim için çok değerlidir. Bursa’ya baktığımızda Cenab-ı Hakk’ın bu şehre millet bahçeleri, parklar ve mesire yerleri gibi birçok yeri cömertçe sunduğunu görüyoruz. Bugün de Yıldırım Belediyemizin vizyon projelerinden biri olan Cumalıkızık Orman Parkı’nı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu orman parkı, doksan bir bin iki yüz yetmiş bir metrekarelik bir alandan oluşmaktadır ve en önemli özelliği orijinal ve doğal dokusunu korumasıdır. Park alanında bulunan yetmiş üç bin iki yüz doksan yedi metrekarelik yeşil alan da olduğu gibi bırakılmış ve korunmuştur. Bu park, her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçirebileceği özel bir yer haline gelmiştir. Emeği geçen başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Bey olmak üzere tüm ekibine ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibimize, bu projede emeği geçen her kuruma teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım Bursa, yeşil güzelliğine yakışır bir şekilde bu parkı muhafaza eder ve hatta daha ileriye taşır. Bizler, emanet aldığımız her şey gibi şehirlerimizi de gelecek kuşaklara daha güzel bir şekilde teslim etmekle yükümlüyüz. Bu konuda yerel ve resmi kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Çok basit olanı yapalım lütfen. Eğer belirli tarihler arasında ateş yakmak yasak deniyorsa, beş dakikalık keyif için ateş yakmaktan kaçınalım. Aksi takdirde küçük bir hata büyük sorunlara yol açabilir ve telafi edilemez sonuçlarla karşılaşabiliriz. Cezai yaptırımlarından ziyade vicdani sorumluluklarımızı, insan hayatını önemsemeyi dikkate almak durumundayız. Bu nedenle her vatandaşımızdan ricam, bu mesire alanlarını korumak ve geliştirmek için katkıda bulunmalarıdır. Lütfen çöplerimizi burada bırakmayalım, toplayalım veya çöp kutularına bırakalım. Temizlik konusunda sadece belediyelerimizin değil, herkesin el birliğiyle ve gönül birliğiyle katkı sunması gerekmektedir. Yıldırım ilçemize ve Bursa’ya bu güzel mesire alanını kazandıran Yıldırım Belediye Başkanı ve emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.