700 yıllık tarihi kokan evler yenileniyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl Mahallesi’ndeki 700 yıllık evler ve hamamlar, yapılan restorasyon çalışmaları ile yeniden ayaklanıyor.

Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi, 700 yıllık geçmişiyle tarih kokuyor. Tavşancıl Mahallesi’nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi’nce yürütülen çalışmalarla 21’i tescilli, 46’sı tescilsiz toplam 67 tarihi binanın yenilenmesi için çalışmalar başladı. Tarihi evlerin yenilenmesi ve rölöve çalışması devam ederken, Osmanlı hamamında da çalışmalara başlandı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan’ın Dilovası ilçesinde şehit edildiği ev de restore ediliyor.

"Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılarımız var"

Dilovası’nın tarihi bir ilçe olduğunu ve çalışmalarını da bu çerçevede yaptıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası sanayi kenti, kültür kenti diyorduk ve aynı zamanda tarih kenti. Burada Osmanlı tarihinden, Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılarımız var. Bunların bir tanesi de arkamızda gördüğünüz hamam. Şu anda tek tek yapıların restorasyon çalışmaları başladı. Eş zamanlı 6 tane binamızda çalışmalar devam ediyor. Bunun akabinde yine planlamaları bitti. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımız hızla devam ediyor şu anda. Proje tabii etap etap yapılacak. Birkaç etapta yapılacak ama 100 milyon TL’lik bütçeyi geçiyor. 63 tane tarihi binamız var. Yahya Kaptan’ın yakalandığı ev de burada, yaşadığı ev de burada. Yahya Kaptan’ın anıtı burada var. Dolayısıyla burası bir tarih. Tarihi kentimiz, tarihi bir ilçemiz burası” dedi.

"600-700 yıllık evveliyatı olan bir mahalle"

Mahallenin ve yapıların geçmişinden bahseden Tavşancıl Mahallesi Muhtarı Kenan Keleş, “5-6 tane şu an tescilli bina restore ediliyor. Bir de eski hamamımız var, onarımına başlandı. Daha önce mahallemizde 3 tane tescilli bina yapıldı, vatandaşa, topluma kazandırıldı. Desteklerinden dolayı ben belediye başkanıma da teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek. Hak sahipleriyle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onların rızasıyla bu işi Tavşancıl Mahallemizde yapmaya çalışıyoruz. Hamam, söylentilere göre 600 yıl önce yapılmış. Kullanılmamış, terk edilmiş. Başkan da sağ olsun ‘Bu hamamı gün yüzüne çıkartalım’ dedi. Vatandaş da memnun oldu. Şu an yapılıyor. İnşallah yapılacak, vatandaşa kazandırılacak. Yahya Kaptan’ın kaldığı bir evi vardı burada, İzmit’te pek bilen olduğunu sanmıyorum ama mezarı başında her sene anıyoruz. Burası çok eski bir yerleşim, 600-700 yıllık evveliyatı olan bir mahalle burası. Eskiden civar köylerin merkez noktası Tavşancıl Mahallesi’ymiş, nahiyeymiş yani. Sahip çıkamamışız diyeyim o yapılara. Gün yüzüne çıkınca insan görüyor o yapıları. Hakikaten çok farklı işler olmuş yani o zaman. Şu an var mı derseniz, çok yok" ifadelerini kullandı.

"Restore edilmesi insanı mutlu ediyor"

İzmit’ten iş için Tavşancıl’a gelen ve tarihi dokuları görünce merak edip incelediğini söyleyen Onurcan Suna, “İzmit’te ikamet ediyorum, buraya da yolum düştü, iş için geldim. İlk defa buraya geldim. Tarihi yerler gördüm. Aşağıdaki bir yapıya giremedim. Hamama ise gireyim dedim. Gayet güzel yerler. Restore edilmesi insanı mutlu ediyor. Böyle yerlerin yok olup gitmesini önlemek güzel bir şey" diye konuştu.