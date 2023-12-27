700 yıllık tarihi kokan evler yenileniyor

Dilovası Tavşancıl Mahallesi’ndeki 700 yıllık evler ve hamamların yenilenme çalışmaları devam ediyor.

Geçmişiyle tarih kokan, Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi’nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi’nce yürütülen çalışmalarla 63 tescilli yapının, 10’u tamamlandı, 53 tarihi binanın yenilenmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan’ın Dilovası ilçesinde şehit edildiği ev de restore edilecek.

Dilovası’nın tarihi bir ilçe olduğunu ve çalışmalarını da bu çerçevede yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Şu anda tek tek yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor. 700 yıllık tarihi evlerimizi yeniden canlandırıyoruz. Binamızda eş zamanlı olarak çalışmalar devam ediyor. Bunun akabinde yine planlamaları bitti. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Proje etap etap yapılacak. Birkaç etapta yapılacak ama 100 milyon TL’lik bütçeyi geçiyor. 63 tane tescilli tarihi binamız var. Yahya Kaptan’ın yakalandığı ev de burada, yaşadığı ev de burada. Yahya Kaptan’ın anıtı burada. Dolayısıyla burası bir tarih. Tarihi kentimiz, tarihi bir ilçemiz burası" dedi.