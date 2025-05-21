71 yaşındaki firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Tekirdağ'da JASAT'ın düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

71 yaşındaki firari hükümlü JASAT tarafından yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’da JASAT’ın düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve sivil ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

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Çalışmalar kapsamında 2012 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan A.A. (71) isimli şahsın, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.