720 rakımlı zorlu parkurda macera dolu bir gün

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akçay-Nuriosmaniye parkuruyla devam etti. Doğaseverler Sonbaharın eşsiz görüntüsüne bürünmüş yollarda yürüdü, 720 rakımda Sapanca Gölü ve Sülüklü Göl havzasının muhteşem görüntüsünü seyretti. Tabiatın kalbinde macera dolu bir gün geçiren ekip 16 kilometrelik yol kat etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve doğaseverlerin ilgiyle takip ettiği Sonbahar Doğa Yürüyüşleri Akçay-Nuriosmaniye parkuruyla devam etti. Sonbaharın eşsiz görüntüsüne bürünmüş yollarla dolu 16 kilometrelik zorlu parkurda doğaseverler bol oksijenli keyifli bir pazar günü geçirdi. Zorlu yürüyüşün başlamadan önce kısa bir ısınma hareketleri yapıldı. Büyükşehir’in uzman ekipleri tarafından sakatlanmanın ve yorgunluğun önüne geçmek amacıyla açma germe hareketleri yapılarak parkura çıkıldı. Zorlu parkurda doğal kaynak sularında mola veren ekip, 720 rakıma kadar çıktıkları parkurda Sapanca Gölü ve Sülüklü Göl’ün doyumsuz manzarasını seyretti. Tabiatın kalbinde maceralarla dolu geçen gün, çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Sonbahar Doğa Yürüyüşlerimiz devam ediyor. Bu hafta Akçay-Nuriosmaniye parkurunu yürüdük. Önümüzdeki hafta Kılıçkaya Orman Gözetleme Parkurunu yürüyeceğiz. Vatandaşlarımız doğa yürüyüşlerimize katılmak için, her yürüyüş kayıtları ilgili hafta içerisinde yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesinin kurumsal web sitesi olan www.sakarya.bel.tr web adresinden kayıt yaptırabilir” denildi.