725 yıllık tarihi mekanda Osmanlı dönemi yaşatılacak

Osmanlının kuruluşunda ilk Başşehir ilan ettiği Yenişehir’de yapılan 725 yıllık tarihi bölgede Osmanlı gelenekleri yaşatılacak.

Orhan Bey tarafından 1300 yılında yapımına başlanan Pustinpuş Baba, zaviyesi Babasultan camiinin olduğu tarihi bölgeye Osmanlı kıl çadırları yapılarak Osmanlı gelenekleri, yemekleri yapılacak. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Burada Osmanlı otağlarının, mesire alanlarının olacağı bir sosyal tesis kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu alanda Osmanlı motifleriyle hazırlanmış özel Osmanlı kıl çadırları yer alacak. Aileler çocuklarıyla birlikte buraya gelerek hem o dönemim lezzetlerini hem de o döneme ait hazırlanmış tesislerde güzel vakit geçirecekler. Burada Osmanlı şerbetleri Osmanlı Yemekleri, Osmanlı kahvaltısı ve daha birçok önemli sürprizler burada olacak" dedi.

Başkan Özel, "Bulunduğumuz tarihi mekana adı verilen ve onun adına yaptırılan Pustinpuş Baba, Osman Gazi ve oğlu Orhan Bey’in fetihlerine adamlarıyla birlikte katılmış manevî bir şahsiyettir. Bu zaviye onun adına Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Halkımızın güvenliği için tesislerimizi kameralar ile donattık. Pustinpuş Baba, zaviyesi Babasultan camiinin olduğu bölgede herkesin bir anısı bulunuyor. Bu önemli mekanda ok atmadan tutun değişik lotolar yer alacak. Yenişehir Osmanlının ilk başşehri bizlerde bu tarihi mekanda Osmanlı dönemimize ait gelenek ve lezzetleri misafirlerimize sunmak istiyoruz" diye konuştu.