740 kişi ilk yardım öğrenerek, sertifika aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 740 kişiye sertifikalı temel ilk yardım eğitimi, güncelleme ve hayati önem taşıyan otomatik kalp şok cihazı eğitimi verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hemşireler tarafından verilen eğitimlerde temel yaşam desteği, tam tıkanmalarda (solunumum tamamen durması-heimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanamalar, ilk yardım, kalp krizinde ilk yardım, zehirlenmeler ve taşıma teknikler gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan sertifika ve kimlik kartı verildi.

Sertifikasız eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara da ilk yardım müdahaleleri için eğitim veriyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde vatandaş ile iç içe çalışan toplu taşıma çalışanları başta olmak üzere, STK’lara, Milli Eğitime bağlı okullardaki öğrencilere toplamda 4 bin 736 bireye sertifikasız ilkyardım eğitimi verildi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim hemşireleri tarafından anlatıldı.