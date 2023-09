742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri başladı

TAKİP ET

742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekilleri Halil Eldemir, Yaşar Tüzün, il ve ilçe protokolünün katılımlarıyla başladı.

Vali Aygöl ve beraberindekiler Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesinde alp kıyafetli jandarma personelini selamlamasının ardından aynı askerler tarafından ’Saygı Nöbeti’ değişimini izledikten sonra Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda dua etti.

Program, Türk Büyükleri Anıtında çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okumasının ardından Bilecik Şefik Aygöl burada yaptığı konuşmada, "742 yıldır büyük bir coşkuyla büyük bir hevesle güzelliklerle kutlamaya çalıştığımız Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde yeniden bir arada olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum ki ülkemizin her tarafından hatta yurtdışından çok fazla sayıda misafir ağırlanıyor bu üç günde ve bu üç gün içerisinde kültürümüz adına coşku adına ne gerekiyorsa her şeyin düşünüldüğü ve içine katıldığı önemli bir etkinlik yaşıyoruz. Ülkemizin her tarafında Ertuğrulgazi’ye, Şeyh Edebali’ye bu topraklara gönül vermiş Yörüklerimiz başta olmak üzere bütün milletimizi bütün vatandaşlarımızı Bilecik Söğüt’e davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"742 yıldır devam eden Ertuğrulgazi’yi anma ve Yörük Bayramına hoş geldiniz"

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa ise "Ülkenin dört bucağından gelmiş bulunan Oğuz Ata’nın torunları Yörük Türkmen kardeşlerim hepiniz 742 yıldır devam eden Ertuğrulgazi’yi anma ve Yörük Bayramına hoş geldiniz. Temeli hak ve adalete dayalı bedeni inanç ve imanla yükselen harcı 85 milyon vatan evladının kardeşliğiyle yoğrulan ruhu bin yıllık şanlı tarihimize altın sayfaları yazdıran şanlı ecdadımızın tarihi olan Türkiye dâhilinde kurulmuş olan birlik üzerinde Yörük Türkmen Dernek Federasyon Konfederasyonlar adına sizleri selamların en güzeli en yücesi olan Allah’ın selamları ile selamlıyoruz merhaba. Eskişehir’de başlayan Hayme Ana Şenlikleri’nden sonra finali Söğüt’te yapıyoruz. Bu şölen hepimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Öte yandan törene, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.