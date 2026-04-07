Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 75 çiftçiye 3 bin dekarlık tohum desteği sağlandı.

"Ayçiçeği Üretimini Geliştirme ve Destekleme Projesi" kapsamında tarımsal üretimin artırılması amacıyla düzenlenen tohum dağıtım törenine Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilçe kurum amirleri katıldı. Program kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibe destekli ayçiçeği tohumları teslim edildi. Proje çerçevesinde toplam 75 çiftçiye, yaklaşık 3 bin dekar alanda ekilmek üzere 145 adet ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tören sırasında Kaymakam Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert’ten projenin teknik detayları, ekim takvimi ve verim beklentileri hakkında bilgi aldı. Ayrıca çiftçilerle bir araya gelen Kara, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Üreten, alın teri döken tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.