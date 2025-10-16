7.5 Mw senaryolu deprem tatbikatı Tekirdağ'da uygulanacak

Tekirdağ’da 26 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan 7.5 Mw büyüklüğündeki İstanbul-Adalar merkezli Ulusal Düzey Tatbikatı ve 17 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 7.3 Mw büyüklüğündeki Tekirdağ-Şarköy merkezli Bölge Düzeyi Tatbikatı öncesinde "Uluslararası Afet Tatbikatı 2025 Ana Planlama Toplantısı" düzenlendi.

Tekirdağ Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yürüyüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, AFAD Tekirdağ İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Recep Soytürk, tatbikat hazırlıklarının önemine vurgu yaparak, "Toplanma alanlarının hazır olması ve kamuoyuna bildirilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç tarafından yapılan sunumda, muhtemel bir deprem anında ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlık süreçleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Program, tatbikatın en verimli şekilde icra edilebilmesi için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerle sona erdi.