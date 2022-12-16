75 yaş üstü vatandaşlara büyük hizmet

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, 75 yaş üstü vatandaşlar için hayata geçen "Adreste Nüfus Hizmeti Projesi" çerçevesinde yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

81 ilde hizmete giren "Adreste Nüfus Hizmeti Projesi" ile kimlik kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı başvuruları adreslerinden alınmaya devam ediliyor. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Muratdere Köyü’nde 75 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak verilen nüfus hizmetlerini yerinde inceledi. Kaymakam Öztürk’e, İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Uysal ve Köy Muhtarı Murat Duran eşlik etti. Çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam Öztürk, köy halkıyla sohbet ederek gönüllerini aldı.