75 yaşındaki adam eşine sinirlenip herkesin gözü önünde intihar etti

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle tartıştıktan sonra kendi evinin kapısının önüne çıkarak sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar etti. Başından ağır yaralanan R,T, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. R.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.