754 yıllık tarihi yapı Büyükşehir'le yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay’ın tarihi simgelerinden Antakya Ulu Cami’nde beton dökümüne başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 754 yıllık Antakya Ulu Cami’nin aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Koruma Kurulu’nun projeyi onaylamasının ardından yapım imalatlarını ara vermeden yürütüyor. İmaret bölümünde yeniden yapım imalatlarını büyük ölçüde tamamlayan ekipler, ana cami kısmında temel güçlendirme ve yeniden yapım imalatlarını bitirirken, beden duvarı imalat çalışmalarına devam ediyor. Ulu Cami kadınlar mescidinin temel imalatlarını da sürdüren ekipler, minare temel donatılarını da tamamlandı. İlk seviyedeki sürekli tijleri ve çember yerleştirip topraklama bağlantılarını yapan ekipler, beton dökümü işlemine de başladı. Ulu Cami’nin 2026 yılının Haziran ayında tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor.

2026 yılının Haziran ayında ibadete açılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihi yapının bulunduğu bölgedeki rekonstrüksiyon çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Depremde tamamen yıkılan Antakya Ulu Cami’nin orijinaline uygun olarak yeniden inşa edildiğini vurgulayan Başkan Bozbey, projenin hızla ilerlediğini ve caminin 2026 yılının Haziran ayında tamamlanarak ibadete açılacağını söyledi.