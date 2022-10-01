76 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçlerince yakalanan 76 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

76 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçlerince yakalanan 76 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar neticesinde 76 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

76 düzensiz göçmen sınır dışı edildi