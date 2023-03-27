77 markette bin 110 ürün denetlendi: 9 zincir markete idari işlem uygulandı

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde fırın ve market denetimlerini aralıksız bir şekilde sürüyor. Ocak ayından itibaren ilçe genelinde 77 markette bin 110 ürün denetlenirken, 9 zincir markete 12 idari işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayı dolayısı ile Akyazı ilçesindeki fırınlarda gramaj, tarife ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler uyulması gereken kurallar konusunda esnafları bilgilendirirken, Belediyeden yapılan açıklama ile bu denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

İlçede fırınların yanı sıra vatandaşların zarara uğratılmaması adına marketlerdeki etiket denetimleri de tüm hızı ile devam ediyor. 2023 yılı Ocak ayından itibaren 77 markette bin 110 ürün denetlenirken yapılan bu denetimler çerçevesinde etiket fiyatı ile kasadaki fiyatların uyuşmaması ve tarihi geçmiş ürün satılması sebebi ile 9 zincir markete 12 idari işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Zabıta Müdürlüğümüz aracılığı ile ilçemizdeki denetimlerimize durmaksızın devam ediyoruz. Ramazan ayı dolayısı ile fırınlarda gramaj ve hijyen kurallarına uyulması konusunda özel hassasiyet gösteriyoruz. Yaptığımız denetimler çerçevesinde de çok şükür olumsuz bir durumla karşılaşmadık” dedi.

Başkan Soykan, “Fırın denetimlerimizin yanı sıra özellikle zincir marketler tarafından etiket hileleri ile vatandaşımızın zarara uğratılmasına asla müsaade etmiyoruz. Ekiplerimiz sürekli sahadalar ve incelemelerini sürdürüyorlar. Marketlerde ürünlerin son kullanma tarihlerini ve etiketlerini kontrol ediyorlar, usulsüzlüklerin tespiti sonrasında ise idari işlem uygulamaktan kaçınmıyorlar. Bundan sonra da bu tür usulsüzlüklere asla müsaade etmeyeceğiz. Hemşerilerimizin gönlü rahat olsun” diye konuştu.