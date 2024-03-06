78 yaşında 2 madalyanın sahibi oldu

Bursa'da yaşayan 78 yaşındaki atlet Ali Turan, katıldığı atletizm şampiyonasında 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

78 yaşında 2 madalyanın sahibi oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da yaşayan 78 yaşındaki atlet Ali Turan, katıldığı atletizm şampiyonasında 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bursa’da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan 78 yaşındaki Ali Turan, erkekler 75-79 kategorisinde bin 500 metreyi 7 dakika 38 saniyede koşarak 2’inci oldu. Şampiyonanın ikinci yarışında 800 metreyi 3 dakika 48 saniyede tamamlayan Turan, yarışı 2’inci bitirerek 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

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