79 işyerinde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık denetlendi

Bilecik’te Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız fiyat artışını engellemek ve gıda güvenliğini korumak amaçlı 79 işyerinde denetim gerçekleştirdi.

Bilecik’te ekipler halk sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan denetimler çerçevesinde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığı incelendi. Bu çerçevede çay, şeker, salça, un, yağ gibi temel gıda maddelerinin raf fiyatlarını inceleyen ekipler aldıkları ürünleri kasadan geçirerek fiyat farkı olup olmadığını tespit etti. Ayrıca işletme sahiplerine hijyen konusunda uyarılarda bulundular.

“Denetimler belirli periyodlarla devam edecek”

İl genelinde denetimlerini sürdüreceklerini söyleyen Bilecik Ticaret İl Müdür Şinasi Balta, “Müdürlüğümüz tarafından il genelinde denetimlerimiz düzenli aralıklarla yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatlarını inceledik. Arada fark olup olmadığını tespit ettik. Firmaların hijyen kurallarına uyup uymadığı da görevli arkadaşlarımız tarafından kontrol edildi. Vatandaşlarımızın haklarını ve sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.