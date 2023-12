79 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Can Gürzap Sakarya'da toprağa verildi

Hayatını kaybeden sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

“Kurtlar Vadisi”, “Bir Avuç Deniz”, “Aşk Beklemez”, “Medcezir”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi çok izlenen yapımlarda rol alan usta oyuncu Can Gürzap, bir süredir hastanede kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 1 Aralık tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Gürzap için Atatürk Kültür Merkezi’nde cenaze töreni düzenlendi. Meslek hayatına tiyatroyla başlayan Can Gürzap, tiyatro sahnesinde düzenlenen törenle hayata veda etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Gürzap’ın cenazesi, defnedilmek üzere Sakarya’nın Sapanca ilçesine getirildi. Cenaze aracıyla Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığına getirilen Gürzap, annesi Melek Gürzap’ın yanına defnedildi. Cenazeye tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı ve sevenleri katıldı.