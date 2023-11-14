79 yıldır dinmeyen acı: 'Ahıska Sürgünü'

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, ‘Ahıska Sürgünü’nün 79. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında yılardır mücadele verildiğini aktardı.

Mazlum bir halkın sadece Türk ve Müslüman oldukları için Stalin tarafından sürgüne gönderildiğini belirten Uçar, “Bir gece ansızın insani olmayan tren vagonlarında Orta Asya’ya sürdüler. Adeta koskoca Orta Asya çöllerinde yok olsunlar istendi. İşte o sürgün zamanından bu zamana kadar ayakta kalan sürgüne tanıklık etmiş büyüklerimizi biz bugün Dünya Ahıska Türkleri Birliği DATÜB olarak ziyaret edip ellerinden öpmek istedik. Sürgün bizim içimizde halen acı bir dram” dedi.

Sürgün sırasında 17 ile 20 bin arasında insanın hayatını kaybettiğini anlatan Uçar, “Bunun yanı sıra gittikleri yerlerde gıdasızlıktan hastalıklardan dolayı gittikleri 3 ayrı ülkede de hayatlarını yitiriyorlar. Ahıskalı Türklerin bir parçasıdır Anadolu. Tamamen farklı bir Türk toplumu değil de Anadolu’nun öz evladıdır Ahıska Türkleri. Ahıska bölgesi toprakları Sovyetler Birliği’ne terk edilince bu insanlarımız da orada kalıyorlar. Bizim öz evladımız olan vatandaşlarımız 79 yıldır anavatanlarından uzakta yaşıyorlardı ama yine de ruhlarıyla Türkiye’deydi. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 2017 yılında aldığı bir kararla Ahıska Türklerine, istisnai bir vatandaşlık hakkı tanıdı. Bu dönemde de biz DATÜB olarak bu çalışmayı yaptık. Şu ana kadar da yaklaşık 130 binden fazla insanımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bu çalışmamız devam ediyor ve Türkiye’ye gelen her Ahıska Türk’ü uzun dönem oturum izni alma hakkına sahiptir. Mümkün olduğu kadar biz bu göç olayını daha çok iskanlı göç ile getirmek istiyoruz. Bizim insanlarımız çalışkan insanlar. 79 yıldır sürgün hayatı yaşasalar bile çalışkanlıkları ile örf, adetini dilini hiçbir zaman unutmamıştır” ifadelerini kullandı.

Uçar, “Anavatanları Ahıska’dan koparılan ve gittikleri yerde hayata tutunan Ahıska Türkleri’nin torunları bugün Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD ve Türkiye’de yaşamlarını sürdürüyor. 1944’te sürgün edilen Kafkas halklarından hiçbir şekilde yurtlarına dönüş yapamayanlar ise sadece Ahıskalı Türkler oldu. Gürcistan, Avrupa Konseyine kabul edilirken Ahıskalıların yeniden kendi vatanlarına yerleştirilmesi konusunda taahhüt altına girdi ancak bugüne kadar verilen sözlerini yerine getirmedi” şeklinde konuştu.