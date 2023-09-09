8 farklı ülkeden genç uluslararası kültür gecesinde buluştu

İzmit Belediyesi, Talk & Smile Kafe'de yabancı ve İzmitli gençleri uluslararası kültür gecesinde bir araya getirdi.

8 farklı ülkeden genç uluslararası kültür gecesinde buluştu
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İzmit Belediyesi, Talk & Smile Kafe’de yabancı ve İzmitli gençleri uluslararası kültür gecesinde bir araya getirdi.

İzmit Belediyesi ve AIESEC işbirliğiyle 8 farklı ülkeden gelen yabancı gençler ile İzmitli vatandaşlar Talk&Smile Kafe’de düzenlenen Uluslararası Kültür Gecesi’nde bir araya geldi. Tunus, Mısır, İtalya, Romanya, Fas, Japonya ve Cezayir’den Kocaeli’ye gelen gençler, uluslararası kültür gecesinde kültürlerini, geleneksel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıtma fırsatı buldu. 50’den fazla katılımcının yer aldığı gecede İzmitli gençler de İngilizce pratik yaparak sosyalleşti.

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