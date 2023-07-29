8 hırsızlık olayının zanlısı jandarma tarafından yakalandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Edremit ilçesinde son dönemde meydana gelen, faili meçhul olarak takibi yapılan evden, iş yerinden, araçtan hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz ve ayrıntılı araştırmalarda, Edremit ve Havran ilçelerinde meydana gelen 8 evden, iş yerinden, araçtan hırsızlık/ konut dokunulmazlığını ihlal olaylarını gerçekleştiren T.K. isimli icra edilen operasyon ile yakalandı. T.K. sevk edildiği makamlarca tutuklandı.