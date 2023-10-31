8'inci Aile Şurası'na İl Müdürü Türkoğlu katılım gösterdi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 8'inci Aile Şurası'na katılım gösterdi.

8'inci Aile Şurası'na İl Müdürü Türkoğlu katılım gösterdi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 8’inci Aile Şurası’na katılım gösterdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 8’inci Aile Şurasına Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayan aile şurasında ailenin önemine değinildi. Bilecik’i temsil eden İl Müdürü İlkay Türkoğlu orada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinledi. Ailenin toplumun temel taşı olduğu belirtilen aile şurası bitmesinin ardından İlkay Türkoğlu, katılım gösteren kişiler ile fotoğraf çektirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman