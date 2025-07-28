8'inci dönem Kamu Toplu Sözleşme süreci başladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme birinci toplantısının ardından sürece ilişkin, "Bakanlık bugün takvimi açıklayacak. Orada belli olacak takvim. Çünkü biz önermelerimizde bulunduk. Sayın Bakanlık şu an takvimi şekillendirdi. Birazdan kamuoyuna bilgilendirme yapacaklar" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarında 11 iş kolundaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. İlk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ve Bakan Işıkhan Başkanlığında gerçekleşen toplantıda Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) yetkili konfederasyon olarak yer aldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım’ın yer aldığı toplantıda sürece ilişkin yol haritası belirlendi.

"Toplantıyı takvim dışında ilk defa 28 Temmuz itibariyle başlattık"

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin bu dönem erken başladığına dikkati çeken Yalçın, "2026-2027 yıllarını kapsayacak olan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerimiz 28 Temmuz itibariyle başlamıştır ve iyi niyetle başlamıştır. Çünkü toplu sözleşme sürecimiz 1-31 Ağustos arası takvim gereği icra ediliyor. Sayın Bakan’ın L20 toplantısına gidecek olması vesilesiyle Sayın Bakan’a bir teklifte bulunduk. ‘Bizim zaten süremiz yetmiyor. Kamu görevlerinin sorunları çok. Ne tasnife ne müzakere yeterli süre kalmıyor. Eğer uygun görürseniz yirmi sekizinde başlayalım. Siz L20’deyken tasnif sürecini bu süreçte işletelim’ dedik. Sayın Bakan buna iyi niyetle yaklaştı ve bugün toplantıyı takvim dışında ilk defa 28 Temmuz itibariyle başlattık. Bunu çok saygıdeğer, çok kıymetli buluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anayasa değişikliğinden itibaren şimdiye kadar 7 tane toplu sözleşme gerçekleştiğini hatırlatan Yalçın, bunların dördünde uzlaşma sağlandığını, üçünde ise uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

"Seyyanen zammın emeklilere verilmeli"

Memur emeklilerinin sorunlarına değinen Yalçın, seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini söyleyerek, "Tekliflerimizi belirlerken de özellikle bu gelişen süreç içerisinde seyyanen zammın emeklilere verilmemiş olması dolayısıyla emeklilerin yaşadığı kamu görevlisi emeklilerinin yaşadığı mağduriyeti ısrarla ifade ettik ve bunun mutlaka emeklilere de verilmesi gerektiğini ifade ettik. Fakat bunu ifade etmek yetmez. Çünkü görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makas üzülerek ifade ediyorum ki koptu. Ve görevdeyken aldığı aylığın yüzde 45’ini emekliyken alan bir çarpıklık ortaya çıktı. Bunu tez elden telafi etmenin yollarından birisi de taban aylık iyileştirmesi yapmaktır" şeklinde konuştu.

"İlk yıl yüzde 88, ikinci yıl yüzde 46 olmak üzere iyileştirme teklifiyle masada bulunuyoruz"

Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme masasına tekliflerini oluşturarak geldiklerini sözlerine ekleyerek, "Tekliflerimizi oluştururken 2026 yılı için geride bıraktığımız süreç içerisinde yaşadığımız mağduriyetin telafisi içinde yüzde 10 refah payıyla başlanması gerektiğini ifade ettik ve teklifimizi buna göre şekillendirdik. 2026’nın ilk altı ay yüzde 25 oransal zam teklif ettik ayrıca ikinci altı ay için yüzde 20 zam teklif ettik. 2027 ilk altı ay için yine emeklerin durumunu da dikkate alarak 7 bin 500 lira taban aylığa iyileştirme teklif ettik. İlk altı ay yüzde 20 oransal zam olmak üzere ikinci altı ayda yüzde 15 oransal zam teklif ettik. Toplamda ilk yıl yüzde 88, ikinci yıl yüzde 46 olmak üzere iyileştirme teklifiyle masada bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Kamu Personel Sistemi’nin revizyon ihtiyacı var"

Yeni Toplu Sözleşme sürecinde çalışanların gelir adaletsizliğinden kaynaklı sorunlarını ortadan kaldırmak istediklerini aktaran Yalçın, "Tekliflerimiz gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak şekilde şekillenmiş durumda. İstiyoruz ki kamuda çalışma barışı temin edilsin, gelir adaleti sağlansın ve adaletsizlikler ortadan kalksın. Statü boyutuyla çalışanlar arasında farklı statüde aynı işi yapanlar arasında ciddi bir tartışma başladığı gibi bu tartışma her geçen gün devam ediyor. Aynı işi yapan çalışanlar bu anlamda farklı ücretlere tabi tutulduğu için çalışma barışı da her geçen gün bozuluyor. Onun için kamu personel sistemine ilişkin bir revizyon ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık bugün sürece ilişkin takvimi açıklayacak"

Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "Şimdi hizmet kollarına ilişkin Sayın Bakan L20 Toplantısındayken bir bakan yardımcısının nezaretinde kamu kurumlarından oluşan teknik çalışanlarla birlikte temsilcilerle hizmet kollarımız tasnif süreçlerini tamamlayacaklar ve gelen teklifler ayrıştırılacak. Sonra bakanın gelmesiyle müzakere süreci tekrar başlamış olacak ve takvimde Çalışma Bakanlığı tarafından kamuoyuna ilan edilecek. Bakanlık bugün takvimi açıklayacak. Orada belli olacak takvim. Çünkü biz önermelerimizde bulunduk. Sayın Bakanlık şu an takvimi şekillendirdi. Birazdan kamuoyuna bilgilendirme yapacaklar" diye konuştu.