8 kilogram metamfetamini buzdolabına sakladılar, 'Fırtına'dan kaçamadılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda narkotik köpeği 'Fırtına' buzdolabı içinde saklanmış halde 8 kilo 154 gram uyuşturucu maddeyi tespit etti. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

8 kilogram metamfetamini buzdolabına sakladılar, 'Fırtına'dan kaçamadılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda narkotik köpeği ’Fırtına’ buzdolabı içinde saklanmış halde 8 kilo 154 gram uyuşturucu maddeyi tespit etti. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Akçay’da narkotik köpeği ’Fırtına’ eşliğinde yapılan operasyonda; buzdolabı içerisinde saklanan 8 kilo 154 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca 163 gram kokain, 190 adet sentetik hap 1,07 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi 2 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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4dosgb
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4dosgb

Operasyonda E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç. (21) gözaltına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan 4 kişinin yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.