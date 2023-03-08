8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlara spor tesisi

Bilecik’te şu ana kadar atıl vaziyette olan Vadipark Sosyal Tesisleri, yapılan geniş düzenleme çalışmaları sonrasında hizmete geçtiğimiz günlerde açılırken, içerinde spor tesisi de bulunan yerde artık kadınlar ücretsiz bir şekilde spor yapabilecek.

Vadipark Sosyal Tesisleri’ni geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti başkanları ve üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu ile dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katılımıyla hizmete girdi.

"Çatıdan tabana kadar birçok düzenlemeyi birlikte yaptık’’

Detaylı geniş çalışma sonrası açılışı yapılan tesis hakkında konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, konuşmasında ‘’Burada çok fazla emek ve gayret var. Burasının tadilatı yaklaşık 5 ayda tamamlandı ve her türlü çalışma ve üretim kendi imalatımız ve ekibimizle yapıldı. Buranın kapıları kilitliydi ve neler yapabileceğimizi düşündük. Şehrimizin betonarme yapıdan çok yeşil alanlara ihtiyacı var dedik. Çocuklarımızı güvenle oynatabildiğimiz ve bizlerin rahatça sosyalleşebileceğimiz alanlar oluşturduk. Buraya yeni bir otopark kazandırdık, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve hiç kullanılmayan spor tesisi malzemeleriyle yeniden düzenledik. Buranın çatısından tabanına kadar çalışmalar yaptık. Binanın içlerindeki fonksiyonsuz alanları yeniden düzenleyerek, kullanıma sunduk. Yazın bu alanlarda daha çok zaman geçirileceğini düşünüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza sağlıklı alanlarda spor yapma imkanı sunmanın yanı sıra sağlıklı ve güvenli yeme içme alanları oluşturduk" dedi.

Şu ana kadar atıl halde olan Vadipark Sosyal Tesislerindeki revizeler çerçevesinde kadın ve erkek spor salonları da kazandırılırken, yeni çocuk oyun alanları da hizmete girdi. Kullanılmayan squash salonlarının da hizmete girdiği tesiste, masa tenisleri de halkın hizmetine sunuldu. Bölgenin daha cazip hale gelmesi amacıyla hazırlanan tesiste vatandaşlar sağlıklı ve güvenli spor yapma imkanına kavuşacak.