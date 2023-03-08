8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın istihdamını teşvik eden proje

Büyükçekmece’de hayata geçirilen “Eşit İşyeri Projesi” ile çalışan kadın ve erkek sayısı eşit olan işletmelere ruhsat ve ilan-reklam ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Eşit İşyeri Projesi” ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor. İlçe sınırlarında faaliyet gösteren işletmelerde kadın istihdamını arttırmak, erkeklerle eşit iş imkanı ve eşit ücret almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projenin şartlarına uyan işletmelere bazı ayrıcalıklar tanıyor. Belediye, bu iş yerlerine “Eşit İşyeri” belgesi vererek projenin yaygınlaştırılması ve özendirilmesini sağlıyor. Ayrıca “Eşit İşyeri Projesi” belgesi almaya hak kazanan işletmelerin ruhsat, ilan ve reklam ücretlerinde de yüzde 50 oranında indirim yapılıyor.

2 depremzede kadına istihdam sağlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışan sayısı erkek çalışandan fazla olan bir işletmeye daha ruhsatını ve “Eşit İşyeri” belgesini takdim etti. Geçmiş dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ile birlikte İşletme Genel Müdürü Belda Göksu’ya “Eşit İşyeri” belgesini takdim eden Başkan Akgün, deprem bölgesinden gelerek Büyükçekmece’ye yerleşen 2 depremzede kadının işe alınmasını istedi. İşletme Genel Müdürü Göksu, depremzedelerin hemen işe başlayabileceklerini söyledi.

“Devlette, siyasette kadınlar ile erkekler eşit olmalı”

Proje hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Belediyemizin almış olduğu karar gereğince iş yerlerinde çalışanların yüzde 50’den fazlası kadınsa o iş yerine eşit işyeri adı altında bir belge veriyoruz. Onları ödüllendiriyoruz. Bugün burada bulunmuş olduğumuz alışveriş merkezinde bu iş yeri çalıştırdığı elamanlarının yüzde 50’den fazlasını kadınlardan oluşturmuş. Bu nedenle bugün onların hem o takdir belgelerini takdim ediyoruz iş yeri sahibine ve yetkilisine hem de onların şahsında, çalışan kadınlarımızın şahsında bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bütün emekçi kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Umuyorum ve bekliyorum ki bütün iş yerlerinde, devlette, siyasette kadınlar ile erkekler artık öyle kota var değil eşit olarak temsil edilir. Eşit olarak iş hayatında oluruz” dedi.

“Bununla gurur duyuyoruz”

İşletme Genel Müdürü Belda Göksu, emekçi kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayarak şunları söyledi: “Müessesemizde şu anda 18 kişi çalışıyor. Bunun 13’ü kadın, 5’i de erkek ama bunun yanı sıra AVM genelinde de bütün mağazalara baktığımız zamanda yine kadın çalışan oranımız erkek çalışan oranından çok daha fazla. Bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca ben sayın başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hem kendisinin kız çocuklarına olan desteklerini biliyorum. Aynı zamanda da kadın çalışanlara olan desteğini de biliyorum. Belediyeye gittiğiniz zaman siz de bunu rahatlıkla görebilirsiniz. O yüzden bu bölgede bir projede yer almaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.”