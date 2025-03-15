8 milyon dal bandrolsüz makaron ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince tırda yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

8 milyon dal bandrolsüz makaron ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekiplerince tırda yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dün İzmit Tem Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan tırda, çekici ve dorsesinde köpekle yapılan arama 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyulurken 2 şüpheli hakkında 5607 S.K.M suçundan adli işlem yapıldı.

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