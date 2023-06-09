8. Miras Sergisi sanatseverlerle buluştu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her sene düzenlenen ve geleneksel hale gelen Miras Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel Türk El Sanatları’nın birbirinden seçkin eserlerinin yer aldığı serginin açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı. Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Başkan Köken, eser sahibi kursiyerlerden bilgi aldı.

Sergide 2022 - 2023 yılları arasında Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Kurslarına katılan öğrenciler ve hocaların yaptıkları hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, kaligrafi ve resim tarzındaki birbirinden güzel eserler yer alıyor.

“Eyüpsultan’ı açık hava müzesi haline getiriyoruz”

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında düzenlenen serginin açılışında konuşan Başkan Deniz Köken, “Göreve geldiğimizde, bu şehri kültür sanat şehri yapabiliriz, sanayi şehri olmaz dedik. Köylerinde tarımı ve hayvancılığı, Eyüpsultan Merkez’de de sanatı ön plana çıkarmak lazımdı. Onunla ilgili de zaten elimizde doneler hazırdı. Eyüpsultan hamamını, Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi olarak hizmete soktuk. Caferpaşa’yı Kent Belleği Merkezi haline getirdik. Şimdi hamdolsun tur şirketleri Sultanahmet, Ayasofya ve Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesini kataloglarına koymuşlar. Artık kültür ve sanat turlarının içindeyiz. Geçmişte turlarda Eyüpsultan yoktu. İstanbul’un tarihiyle eş ama Eyüpsultan’ın adı gezi rehberlerinde yer almıyordu. Şimdi artık yavaş yavaş her konuda olacak. Açıkhava müzesi olan bu şehirde güzel şeyleri birlikte hayata geçireceğiz. Miras Sergisi’nin bu sene 8.’sini yapıyoruz; 104 eser var. Bütün kursiyerlerimizin ellerine, hocalarımızın emeklerine sağlık” dedi.

Toplamda 7 branşta 104 eserin yer aldığı Miras Sergisi bir ay boyunca sanatseverler tarafından gezilebilecek.