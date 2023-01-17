8. Nilüfer Caz Festivali'nde sahne alacak isimler belli oldu

Bu yıl 9-19 Şubat tarihleri arasında 8. kez seyirciyle buluşacak olan, müzikseverlerin heyecanla beklediği Nilüfer Caz Festivali’nde sahne alacak isimler belli oldu. Bursa kent kültüründe önemli bir yeri olmasının yanı sıra, aynı zamanda şehrin sınırlarını aşarak geniş kitlelerce 2016’dan beri ilgiyle takip edilen Nilüfer Caz Festivali, 10 gün boyunca gerçekleşecek konserler, paneller ve atölyelerle yeniden kışlık mekanlara dönüş yapıyor.

Festival’in bu seneki teması olan “Tahayyül”, genç nesillere hayal kurmayı hatırlatma fikri etrafına konumlanıyor. Birçok yerli ve yabancı müzisyeni ağırlayacak konserlerin yanı sıra, farklı disiplinlerden konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek ilham veren paneller ve çeşitli ilgi alanlarına yönelik tasarlanan atölye çalışmaları bu senenin festival programında yer alıyor.

Genç ruhlara ilham veren Festival’in açılışı, 9 Şubat’ta, elektronik ve kulüp kültürü atmosferlerini minimalist caz ve rock etkileriyle birleştirerek dans pistinden meditatif iç dünyalara akan ve bizi yepyeni diyarlara taşıyan GoGo Penguin performansıyla gerçekleşiyor. Ayrıca, özgür notaları bir araya getiren müziğiyle dikkat çeken Mert Pekduraner, müziğin ve yeteneklerin gücüne inanarak yola çıkan müzisyen Nova Norda genç dinleyicilere ilham verecek performanslarla festival seyircisiyle buluşuyor.

Türkiye caz sahnesinin önde gelen tecrübeli isimlerinden Fatih Erkoç ve pedal, saksafon ve elektrikli efektlerle notalarını sonsuz bir evrende buluşturan müziğiyle Fransız sanatçı Guillaume Perret müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Avrupa Caz Ağı (European Jazz Network) üyesi olan Nilüfer Caz Festivali, bu sene uluslararası sanatçıları ağırlamanın yanı sıra, Festival tarihlerine denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak gerçekleşecek olan konserde, geleneksel cazın ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden olan Kerem Görsev, Elif Çağlar’ın eşsiz sesiyle müzikseverlerle buluşacak. İkiliye kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman eşlik edecek.

Orta Doğu kökenlerini caz dörtlüsü formatıyla birleştirip kendine özgü bir hikayeler oluşturarak ortaya büyüleyici egzotik motifler çıkaran çok kültürlü müziğiyle Itamar Borochov tüm şehri etkisine alacak performansıyla bir müzik ziyafeti vaat ederken, 2010 yılında besteci ve müzisyen Ravid Kahalani tarafından her üyenin farklı bir geçmişten geldiği özgün bir ekip olarak kurulan Yemen Blues katılımcıları eşsiz bir canlı performans deneyimine davet ediyor.

Jehan Barbur, prodüktör, söz yazarı, besteci ve şarkıcı ve edebiyatçı kimliğiyle Bursa semalarını notalarıyla yıldızlandırmaya hazırlanırken, festivalin kapanışını ise ilham veren müzik yolculuğuyla, Türkiye’de neredeyse dinlediğimiz bütün albümlerde davul kayıtlarıyla yer alan müzisyen Volkan Öktem yapıyor.

Festival, 10 gün sürecek konserlerin yanı sıra sektörün önde gelen isimlerin katılımlarıyla gerçekleşecek konuşmalarla ziyaretçilere tekrar hayal kurmayı hatırlatacak. Festival biletleri 23 Ocak’ta Nilüfer Belediyesi internet sitesi üzerinden satışa çıkacak.

Nilüfer Caz Festivali Konser programı şu şekilde; 9 Şubat Perşembe 20.30, Gogo Penguin Nâzım Hikmet Kültürevi, 10 Şubat Cuma 20.30 Mert Pekduraner MEM (Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi), 11 Şubat Cumartesi 20.30 Nova Norda Nâzım Hikmet Kültürevi, 12 Şubat Pazar 20.30 Fatih Erkoç, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 13 Şubat Pazartesi 20.30 Guillaume Perret Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 14 Şubat Salı 20.30 Kerem Görsev-Elif Çağlar, Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 15 Şubat Çarşamba 20.30 Itamar Borochov Nâzım Hikmet Kültürevi, 16 Şubat Perşembe 20.30 Yemen Blues Nâzım Hikmet Kültürevi, 18 Şubat Cumartesi 20.30 Jehan Barbur Nâzım Hikmet Kültürevi, 19 Şubat Pazar 20.30 Volkan Öktem Podyumpark Sanat Mahal.