8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Edirne'de 8 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Edirne’de 8 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İlhami Ertem Anadolu Lisesindeki bazı öğrencilerde, okul yakınındaki pastaneden aldıkları böreği yedikten sonra halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görüldü. İstifra etmeye başlayan öğrenciler, okul görevlileri ve velileri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.