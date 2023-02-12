8 saat sürecek kesintiler yapılacak

13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BESTE, CANAN, CİHAN, EZGİ, HAKAN, HASAN SEZEN, KAAN, MELİS, MİMAR SİNAN, NAZIM KİLİMCİ, SIRMA, TAŞLIDERE, TINAZ, YAREN, YAVUZ SELİM, ÇALDIRAN, ÇİTLENBİK, ÖZCAN sk bölgelerinde 13/02/2023 09:00:00 - 13/02/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SANATSEVER sk bölgelerinde 13/02/2023 09:00:00 - 13/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 13/02/2023 09:00:00 - 13/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİPAŞA, ATA, BÜŞRA, DUT, ESER, HAMARAT, KARAKAŞ, MELEK, TEPE, ÜMRAN, İDİL, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 13/02/2023 09:00:00 - 13/02/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ İlçesi / MİMAR SİNAN mah gaye,kültür,demet,ulus,koray,gürpınar sk bölgelerinde 13/02/2023 13:00:00 - 13/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.