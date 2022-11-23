8 saat sürecek kesintilere hazır olun

BEDAŞ, 24 ve 25 Kasım 2022 tarihlerinde yer yer 8 saate varacak kesintiler yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle;

24 KASIM 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, YAPAĞCA, ÖZDERE sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, BARINAK, BARLAS, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, GÖKOVA, HARMAN, HASGÜL, HİKAYE, KARADENİZ, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MERVE, MİLAS, NEMRUT, PELİNSU, PİLOT, SAAT, SARIHASAN, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, YELPAZE, YUNUS NADİ, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAYRAKLI, KARAGÖZ, KAĞNI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTIN, ALTINDAĞ, ATMACA, BAŞKOMUTAN, DERİN, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SERÇE, TURGUT ÖZAL, TURNA, ZEKİ YÜKSEL sk / CUMHURİYET mah ABI HAYAT, BARIŞ, BEDESTEN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DOĞRU, HÜRRİYET, PINAR, TANDOĞAN, TOYDEMİR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, ÇİLOĞLU, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 24/11/2022 09:00:00 - 24/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah SELANİK, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080. sk bölgelerinde 24/11/2022 13:00:00 - 24/11/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 KASIM 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KİRİŞHANE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İLHAMİ, İNTİZAM, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ sk / YOLÇATI mah ANADERE, YAPAĞCA, ÖZDERE sk bölgelerinde 25/11/2022 09:00:00 - 25/11/2022 17:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

