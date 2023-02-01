8. WT Başkanlık Kupası'nın ilk gününde Türk sporculardan 17 madalya

İstanbul’da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası’nın ilk gününde Türk sporcular 6’sı altın 17 madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) ve Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından, 1-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. WT Başkanlık Kupası ve 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası başladı. İlk gün 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında taekwondo poomsae müsabakaları yapıldı. Türkiye’ye ilk günü 6 altın, 4 gümüş, 7 bronz, toplam 17 madalya ile ilk sırada tamamladı. İtalya, 4 altın, 3 gümüş, 5 bronz ile ikinci, İran 4 altın, 3 bronz ile üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun ikinci gününde taekwondo poomsae kategorisinde 8. WT Başkanlık Kupası (2. Gün) ve 10. Uluslararası Türkiye Taekwondo Turnuvası (1. Gün) müsabakaları yapılacak.