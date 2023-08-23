8 yaşında düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki İsmail Akkuş, müzik tutkusunu davul çalarak ifade ediyor. Prematüre bir şekilde dünyaya gelen İsmail, müziğe olan ilgisini küçük yaşta keşfetti ve ailesinin desteğiyle bu tutkusunu geliştirerek davul çalmaya başladı.

Yukarı Hereke Mahallesi’nde yaşayan genç yetenek İsmail Akkuş, 3 yaşında amcasını klavye çalarken gördü. O andan itibaren müziğe olan merakı her geçen gün daha da büyüdü ve ailesiyle birlikte düğünlere giderek davul çalmaya başladı. Küçük yaşına rağmen sahnedeki enerjisi, davul çalma becerisi ve dikkat çekici hareketleriyle insanların ilgisini üzerine çekmeyi başaran İsmail Akkuş, müziği sadece davulla sınırlı tutmamayı hedefliyor. Ailesinin destekleriyle müziğe olan tutkusunu sürdüren İsmail, farklı enstrümanları çalmayı da öğrenmek istiyor. Küçük yaşına rağmen gösterdiği kararlılık ve azimle, gelecekte birçok enstrümanı çalabilme hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Hiçbir zorluktan kaçmayarak davulunu elinden bırakmayan küçük çocuk, tüm çocukların müzikle uğraşmasını istiyor.

“Bu yaşta inanılmaz bir müzik kulağına sahip”

İsmail’in amcası Erkan Akkuş, “İsmail yeğenim küçükken, yaklaşık 5 yıl önce, ben klavye çalarken müzik hevesi vardı. İsmail, bunu görüyordu ve bu yüzden sürekli benimle düğünlere geliyordu. Üzerinde yoğun bir talep bulunuyor. İsmail şu anda genellikle davul çalıyor ve olağanüstü bir performansa sahip. Ben klavye çalarken tuşları bozmasın diye evde bulunan küçük davulu eline veriyordum. İsmail, çala çala davulu öğrendi. Tabii ki, bu yaşta inanılmaz bir müzik kulağına sahip. Aynı zamanda okulda da başarılı bir öğrenci. İsmail’in sahip olduğu tüm başarılar, kesinlikle kendi yeteneğinden kaynaklanıyor. Halay başladığında, İsmail’i bulmak zor oluyor. Bir bakıyorsunuz halay başında, bir bakıyorsunuz davulu çalıyor. Anlaşılacağı üzere, İsmail düğünlerin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. İnsanlar bu konuda sadece olumlu tepkiler vermekle kalmıyor, aynı zamanda onun yeteneğini de çok konuşuyorlar” dedi.

“Bazı insanlar şaşkınlık içinde kalıyorlar”

Küçük yaşından itibaren davulla iç içe olan 8 Yaşındaki İsmail Akkuş,” Davul çalmayı çok seviyorum. Hem halay çekmeye hem de davul çalmaya aşırı hevesliyim. Bu tür şeylere karşı büyük bir isteğim var. Prematüre bir şekilde dünyaya geldim. 3 yaşındayken amcamın yanında az da olsa çalabiliyordum. Şimdi ise güzel bir şekilde çalabiliyorum. Kendi kendime öğrendim, tabii ki amcamın da bana katkısı oldu. Bazı insanlar şaşkınlık içinde kalıyorlar, hatta telefonlarıyla video ve fotoğraf çekmeye başlıyorlar. Mutluluk içerisindeyim. Şu an klavye öğrenmeye çalışıyorum. Amcamın bana katkısı olursa bu benim için çok iyi olur, çünkü o da elinden geleni yapıyor” ifadesini kullandı.

“Onun yaşamasının mümkün olmadığını düşünüyordum”

İsmail’in prematüre doğduğunu belirten anne Semra Akkuş, “İsmail, prematüre doğdu ve sadece 6 aylık, 650 gram ağırlığında dünyaya geldi. İsmail doğduğunda ben sürekli ağlıyordum, çünkü onun yaşamasının mümkün olmadığını düşünüyordum. Doktor bana gelip, "Hiç merak etme, İsmail çok farklı olacak. Hatta İsmail’in yaşadığına binlerce kez şükredeceksin" dedi. Şu an gerçekten de öyle, İsmail hiperaktif bir çocuk, hiçbir zaman yerinde durmuyor. Düğünleri aşırı derecede seviyor. Küçük olduğu için bazen onu göndermek istemiyoruz, ancak o bu duruma çok tepki veriyor ve gitmek istiyor. Davul çalmada büyük bir yeteneği var. Her şeyden önce, amcasını çok seviyor. Kendi başına öğrendi. Biraz büyüdüğünde amcasını daha iyi anlamaya başladı. Bu yaşta bu kadar büyük bir yetenek gerçekten dikkat çekici. Biz değil, gören herkes aynı şeyi söylüyor. Gurur duyuyorum ve İnşallah İsmail’in daha iyi yerlere gelmesini istiyorum” diye konuştu.