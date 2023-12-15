8 yaşındaki çocuk yavru kediyi kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, 8 yaşındaki Selim Bulut kurtardı.

8 yaşındaki çocuk yavru kediyi kurtardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, 8 yaşındaki Selim Bulut kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak’taki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi seslerinin geldiğini fark eden aile harekete geçti. Havalandırma camının küçük olması nedeniyle aile, kediyi kurtaramadı. 8 yaşındaki Selim Bulut ise "Ben girip alayım" deyince aile tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Israrları sonucu pencereden havalandırmaya giren çocuk, yavru kediyi kurtardı. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.