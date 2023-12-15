8 yaşındaki çocuk yavru kediyi kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, 8 yaşındaki Selim Bulut kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak’taki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi seslerinin geldiğini fark eden aile harekete geçti. Havalandırma camının küçük olması nedeniyle aile, kediyi kurtaramadı. 8 yaşındaki Selim Bulut ise "Ben girip alayım" deyince aile tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Israrları sonucu pencereden havalandırmaya giren çocuk, yavru kediyi kurtardı. O anlar ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı.