8 yaşındaki kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde depremzedeler için toplanan yardımlar arasında çıkan bir kumbara duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kumbarayla birlikte bir de mektup bırakan 8 yaşındaki Yusuf ve Kerim kardeşler, "Sizler için çok üzgünüz. Allah hiçbir çocuğu annesiz babasız bırakmasın. Kumbarada ne kadar var bilmiyoruz. Umarım biraz da olsa faydası olur. Varsın olmasın bisikletimiz. Yeter ki siz iyi olun” sözleriyle yürekleri burktu.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Antalyalılar da yardım seferberliğine koştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cam Piramit Afet Yardım Toplama Merkezi’ne akın akın yardım gönderen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak bölgede ihtiyaç olan malzemeleri getirmeye devam ediyor. Battaniye, mont, bot, ısıtıcı, gıda gibi yardımların ulaştığı merkezde yardımlar arasından çıkan bir kumbara ise duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

"Varsın bisikletimiz olmasın"

Merkezde yardım malzemelerinin ayrıştırılması sırasında bir kolinin içinden çıkan kumbara yürekleri ısıttı. 8 yaşındaki Yasin ve Kerim kardeşlerin bisiklet almak için biriktirdikleri harçlıklarının olduğu kumbara birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olurken, koliyi açan sosyal hizmet personelinin de gözlerini yaşarttı. İkiz oldukları tahmin edilen kardeşlerin kumbaraya iliştirdikleri mektup yürekleri ısıttı. Kardeşlerin mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Merhaba biz 8 yaşındaki Yasin ve Kerim kardeşleriz. Sizler için çok üzgünüz. Size dua ediyoruz. Allah hiçbir çocuğu annesiz ve babasız bırakmasın. Kumbaramızda ne kadar olduğunu bilmiyoruz. İnşallah biraz da olsa faydamız olur. Varsın olmasın yaza bisikletimiz. Yeter ki siz iyi olun. Keşke elimizden daha fazla gelseydi. Allah yardımcınız olsun.”

"Miniklerin gözlerinden öpüyorum"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, miniklerin kumbaralarını getirip deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim etmesini gözleri dolarak anlattı. Başkan Böcek, “Kendileri küçük ama yürekleri kocaman yavrularımız harçlıklarını deprem bölgesine gönderiyor. Çocuklarımız en sevdikleri oyuncaklarını getiriyor. Yaşlı bir teyzemiz battaniyelerini getirmiş. Çok güçlü bir milletiz. Hepsinden Allah razı olsun. Minik yavrularımızın gözlerinden, ellerinden öpüyorum” dedi.